Тен Хаг впечатлён профессионализмом Магуайра

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен тем, как центральный защитник команды Гарри Магуайр относится к своей работе.

Согласно сообщениям ESPN, нидерландский специалист верит в игрока и продолжает ему доверять. При этом, стоит напомнить, что тен Хаг лишил Магуайра капитанской повязки, отдав ее полузащитнику Бруну Фернандешу.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 30-летний защитник провел семь поединков и забил один гол.

После 12 проведенных туров «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на семь очков.