Кейн - третий: названы топ-10 лучших английских футболистов в истории

Аналитики британского портала FourFourTwo назвали лучших английских футболистов в истории. Первое место в этом рейтинге занял экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон.
На второй позиции расположился бывший капитан лондонского «Вест Хэма» Бобби Мур. Топ-3 замкнул нападающий Гарри Кейн, ныне выступающий за мюнхенскую «Баварию».
Помимо вышеназванных футболистов, в десятку лучших также попали: Уэйн Руни, Джимми Ривз, Гордон Бэнкс, Пол Гаскойн, Дэвид Бекхэм, Алан Ширер и Гари Линекер.
Назван лучший футболист в истории «Манчестер Юнайтед» - Роналду на 11-м месте
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