«Арсенал» и ещё два клуба АПЛ поборются за румынского игрока

21-летний румынский защитник Раду Дрэгушин, который выступает в Италии за генуэзский «Дженоа», имеет варианты трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Tuttomercato.

Согласно сведениям источника, в услугах игрока заинтересованы сразу несколько клубов. Речь идет о лондонских «Арсенале» и «Тоттенхэме», а также «Ньюкасле».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 встречах, в которых отметился голом и результативным пасом.

Контракт центрального защитника с «Дженоа» рассчитан до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в десять миллионов евро.