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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и ещё два клуба АПЛ поборются за румынского игрока

18 Ноября 2023 • 09:14 Комментировать

21-летний румынский защитник Раду Дрэгушин, который выступает в Италии за генуэзский «Дженоа», имеет варианты трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Tuttomercato.

Согласно сведениям источника, в услугах игрока заинтересованы сразу несколько клубов. Речь идет о лондонских «Арсенале» и «Тоттенхэме», а также «Ньюкасле».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 встречах, в которых отметился голом и результативным пасом.

Контракт центрального защитника с «Дженоа» рассчитан до середины 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Дженоа Арсенал Лондон Раду Дрэгушин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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