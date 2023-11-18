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Онана травмировался в матче сборной Камеруна

18 Ноября 2023 • 08:25 Комментировать

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил повреждение по ходу поединка за сборную Камеруна в матче отборочного цикла чемпионата мира – 2026. Об этом рапортуют журналисты Manchester Evening News.

27-летний вратарь вышел в стартовом составе на встречу против Маврикия, однако не смог провести полную игру. Андре был заменен на 81-й минуте из-за травмы. Характер повреждения пока неизвестен.

В нынешнем сезоне Онана поучаствовал в 18 поединках за «красных дьяволов» во всех турнирах. В шести матчах камерунец сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В «Манчестер Юнайтед» решили, кто заменит Онана

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана
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