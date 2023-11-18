Рафинья может уйти из «Барселоны» в клуб АПЛ

Полузащитник каталонской «Барселоны» Рафинья Диас может в январе сменить клубную прописку. По сообщениям Football Transfers, в подписании бразильского вингера заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

«Шпоры» намерены побороться за Рафинью с другими претендентами. Ранее об интересе к бразильцу заявили «Ньюкасл» и столичный «Челси».

Рафинья перебрался в «Барселону» из «Лидса» летом прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативным передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.