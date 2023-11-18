​Болельщики «Манчестер Юнайтед» отказываются от абонементов на матчи

Бледные выступления «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне разочаровывают болельщиков, которые начинают отказываться от абонементов, купленных перед началом сезона. Так поступил некий Крис, который пояснил причины такого решения:

- Я не понимаю, куда держит путь этот клуб. Я не хочу видеть, как они играют в этом сезоне. Может, в следующем вернусь. Сейчас это скучно. Я лучше поиграю со своей 11-летней дочерью. Сейчас мне это стало интереснее, - цитирует слова болельщика клуба talkSPORT.

В своем следующем матче английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Эвертоном».