​Жан-Клод Блан может получить работу в «Манчестер Юнайтед»

Однофамилец легенды французской «оборонки» Лорана Блана и тезка актера ван Дамма, Жан-Клод Блан, может оказаться в английском «Манчестер Юнайтед» после двенадцати лет работы в парижском «ПСЖ». В его приглашении заинтересован Джим Рэтклифф, который недавно вошел в состав акционеров английского клуба и ищет возможности для его усиления.

Приглашение Блана ему видится очевидным способом улучшить положение вещей. Речь идет о должности генерального директора для человека, чьи профессиональные качества ценятся очень высоко, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.