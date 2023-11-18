Вероятность вылета «Эвертона» из АПЛ возросла в десять раз

«Эвертон» лишился десяти очков в связи с нарушениями финансовых правил.

Получив суровый штраф, ливерпульский клуб сразу оказался в зоне вылета. В активе «ирисок» теперь четыре балла после 12-ти туров – столько же, сколько и у «Бёрнли», занимающего последнюю строчку. Согласно подсчётам Sky Sports, шансы на вылет «Эвертона» из Премьер-лиги теперь составляют 34,1%. До наказания вероятность такого сценария оценивалась всего в 3,5%.

Главным кандидатом на вылет в Чемпионшип считается «Бёрнли» – 80%. В спасение «Лутон Таун» и «Шеффилд Юнайтед» также не слишком верят – 70% и 78% на неудачный исход в борьбе за сохранение прописки соответственно.