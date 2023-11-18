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​Кардашьян: «Увидела Холанна и чуть не сошла с ума»

18 Ноября 2023 • 05:02 Комментировать

Известная светская дива Ким Кардашьян активно взаимодействует с миром футбола, особенно со знаменитостями. Вместе с Неймаром они выпустили совместную линию одежды, а сейчас рассказала о том, как случайно встретила Эрлинга Холанна. Тот проводил время в своей любимой Италии - и именно там его и увидела Кардашьян.

- Я была в Италии, увидела Холанна и чуть не сошла с ума. Почему? Потому что мой сын болеет за него, и ему это очень понравилось бы. Я попросила Эрлинга сфотографироваться именно ради сына, чтобы показать ему, что никогда не знаешь, кого можешь повстречать, - цитирует слова Кардашьян итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Эрлинг Холанн Ким Кардашьян
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