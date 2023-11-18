Саутгейт прокомментировал травму Рэшфорда

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт высказался на тему повреждения Маркуса Рэшфорда.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» был заменён на 61-й минуте матча против сборной Мальты, который завершился победой англичан со счётом 2:0.

«Я думаю, что с ним всё в порядке. Учитывая характер столкновение, мы подумали, что это повод выпустить на поле Коула Палмера. Не буду слишком увлекаться оценками, но, как мне кажется, с Маркусом всё нормально», – передаёт журналист Фабрицио Романо комментарии Саутгейта.

20 ноября сборная Англии сыграет против соперников из Северной Македонии в заключительном туре отборочного этапа Евро-2024.