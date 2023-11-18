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​Отец Луиса Диаса назвал клуб, о котором мечтает его сын

18 Ноября 2023 • 02:46 Комментировать

Отец колумбийского защитника Луиса Диаса спасся от бандитов, но угодил в руки журналистов, желающих узнать о нем и о последних неделях его жизни как можно больше. Задают они вопросы и про сына - так, Луиса Мануэля Диаса спросили о том, где его сын хотел бы поиграть в своей карьере.

- Сам Луис мне не говорил ничего про «Барселону», но правда в том, что он всегда был поклонником этого клуба. И наверняка мечтает сыграть за него, - цитирует слова Диаса-старшего итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сейчас колумбийский защитник выступает за английский «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луис Диас
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