​Сол Кэмпбелл: «Арсенал» должен сохранить Салиба»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл считает Вильяма Салиба самым перспективным игроком нынешнего состава клуба. Он призвал руководство клуба постараться сохранить игрока и не отпускать его, даже если поступят заманчивые предложения.

- Я хочу обратить внимание на игрока с потрясающим потенциалом - Вильяма Салиба. Я не знаю, какие у него планы, но клуб должен постараться сохранить его. Уверен, что большие клубы будут пытаться переманить его, - цитирует слова Кэмпбелла итальянское новостное агентство ITASportPress.

Салиба выступает за лондонский клуб с 2019 года.