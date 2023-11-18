​Сол Кэмпбелл назвал лучшего действующего защитника АПЛ

Бывший игрок лондонского «Арсенала», Сол Кэмпбелл, назвал лучшего, на его взгляд, защитника английской Премьер-лиги на данный момент. Он считает таковым нидерландского оборонца Виргила ван Дейка, который защищает с 2014 года цвета «Ливерпуля».

- Ванн Дейк невероятен. Он впечатляет меня больше всего на протяжении многих лет. За его скорость, за его лидерские качества, за его дуэли, за его голы, - цитирует слова итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сол Кэмпбелл выступал за лондонский «Арсенал» с 2001 по 2006 год. Он закончил свою игровую карьеру в 2011 году за «Ньюкасл».