Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сол Кэмпбелл назвал лучшего действующего защитника АПЛ

18 Ноября 2023 • 02:05 Комментировать

Бывший игрок лондонского «Арсенала», Сол Кэмпбелл, назвал лучшего, на его взгляд, защитника английской Премьер-лиги на данный момент. Он считает таковым нидерландского оборонца Виргила ван Дейка, который защищает с 2014 года цвета «Ливерпуля».

- Ванн Дейк невероятен. Он впечатляет меня больше всего на протяжении многих лет. За его скорость, за его лидерские качества, за его дуэли, за его голы, - цитирует слова итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сол Кэмпбелл выступал за лондонский «Арсенал» с 2001 по 2006 год. Он закончил свою игровую карьеру в 2011 году за «Ньюкасл».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сол Кэмпбелл Виргил Ван Дейк
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
02:17 · Англия. Премьер-лига
​Сол Кэмпбелл: «Арсенал» должен сохранить Салиба»
02:05 · Англия. Премьер-лига
​Сол Кэмпбелл назвал лучшего действующего защитника АПЛ
01:37 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» запланировал аренду игрока «Арсенала»
00:35 · Англия. Премьер-лига
13 игроков «Челси» сыграли за сборную Англии при Саутгейте – рекордный показатель
00:17 · Англия. Премьер-лига
Палмер дебютировал за сборную Англии
17 Ноября
23:38 · Англия. Премьер-лига
​Ширер: «Хау тоже нужен отдых»
23:28 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Ковачича
23:20 · Англия. Премьер-лига
​Сол Кэмпбелл: «Во времена Венгера в «Арсенале» царила особая атмосфера»
22:34 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» намерены увеличить сумму отступных в контракте Холанна
22:28 · Англия. Премьер-лига
​Сол Кэмпбелл: «Жалею, что не поиграл за «Реал» или «Барселону» 1
22:12 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Прошлый сезон провёл средне»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ претендуют на Сане слухи
21:37 · Англия. Премьер-лига
Отец Луиса Диаса: «Мой сын мечтает играть за «Барселону»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: Мне нравится работать с Гвардиолой
20:01 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган: «Играя за «Манчестер Сити», я хотел, чтобы и «Манчестер Юнайтед» провёл хороший сезон»
Все новости
Рекомендуем