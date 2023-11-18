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«Ювентус» запланировал аренду игрока «Арсенала»

18 Ноября 2023 • 01:37 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
25.11 20:30

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти остаётся одной из трансферных целей «Ювентуса».

Ганский футболист не имеет постоянного места в стартовом составе «канониров», поэтому, как неоднократно сообщалось, может сменить клуб уже в январе. Согласно обновлённым сведениям журналиста Санти Ауны, «Ювентус» рассчитывает арендовать 30-летнего хавбека до конца сезона. Спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли уже побывал в Лондоне, где обсудил с игроком потенциальное сотрудничество.

Трансферная стоимость Томаса Парти оценивается экспертами портала Transfermarkt в 35 млн евро. Контракт ганца с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Томас Парти Кристиано Джунтоли трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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