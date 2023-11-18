13 игроков «Челси» сыграли за сборную Англии при Саутгейте – рекордный показатель

Полузащитник Коул Палмер стал 13-м действующим игроком «Челси», сыгравшим за сборную Англии при Гарете Саутгейте.

Юный футболист «синих» дебютировал за национальную команду в сегодняшнем матче против сборной Мальты. Как отмечает Opta, в общей сложности уже 13 действующих игроков «Челси» сыграли за «трёх львов» при нынешнем наставнике – наибольшее представительство среди всех клубов.

Гарет Саутгейт занимает пост рулевого сборной Англии с 2016 года. Контракт 53-летнего специалиста рассчитан до конца 2024 года.

Англичане досрочно завоевали путёвку в финальную стадию Евро-2024 ещё в октябре.