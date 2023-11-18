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13 игроков «Челси» сыграли за сборную Англии при Саутгейте – рекордный показатель

18 Ноября 2023 • 00:35 Комментировать
Англия
2:0
Мальта

Полузащитник Коул Палмер стал 13-м действующим игроком «Челси», сыгравшим за сборную Англии при Гарете Саутгейте.

Юный футболист «синих» дебютировал за национальную команду в сегодняшнем матче против сборной Мальты. Как отмечает Opta, в общей сложности уже 13 действующих игроков «Челси» сыграли за «трёх львов» при нынешнем наставнике – наибольшее представительство среди всех клубов.

Гарет Саутгейт занимает пост рулевого сборной Англии с 2016 года. Контракт 53-летнего специалиста рассчитан до конца 2024 года.

Англичане досрочно завоевали путёвку в финальную стадию Евро-2024 ещё в октябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Гарет Саутгейт Коул Палмер ещё теги

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