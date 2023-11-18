Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Палмер дебютировал за сборную Англии

18 Ноября 2023 • 00:17 Комментировать
Англия
2:0
Мальта
1 1.02 X 20.00 2 100.00
2-й тайм

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер впервые вышел на поле в цветах сборной Англии.

21-летний футболист появился на замену вместо Маркуса Рэшфорда на 61-й минуте матча против сборной Мальты, который проходит в рамках отбора на Евро-2024. Для Палмера это дебютная игра за главную национальную команду. Ранее он выступал за «трёх львов» в категориях до 21 года, до 18, до 17, до 16 и до 15 лет, отыграв за них в сумме 59 встреч и семь раз отметившись голом.

В активе Коула Палмера шесть забитых мячей и четыре ассиста в 14 матчах за «Челси» в текущем сезоне. Минувшим летом атакующий хавбек перешёл в лондонский клуб из «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Коул Палмер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Ноября
00:17
Палмер дебютировал за сборную Англии
17 Ноября
22:15
Англия - Мальта: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:45
Сборная Англии объявила состав на матч против Мальты
16:28
Фердинанд — о непопадании Стерлинга в сборную Англии: «Это выше моего понимания»
02:13
Англия - Мальта: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Ноября
19:06
Англия — Мальта: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата Европы 2024 года — 17 ноября 2023
02:40
Развязка отбора на Евро-2024: кто последним напрямую поедет в Германию 1
00:23
​Англия – Мальта: прогноз и ставка на матч отбора на чемпионат Европы – 17 ноября 2023
12 Ноября
01:38
Анчелотти считает, что Беллингем не сыграет за сборную Англии в ноябре
09 Ноября
17:09
Сборная Англии огласила состав на ноябрьские матчи Евро-2024
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АНГЛИЯ МАЛЬТА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
00:35 · Англия. Премьер-лига
13 игроков «Челси» сыграли за сборную Англии при Саутгейте – рекордный показатель
00:17 · Англия. Премьер-лига
Палмер дебютировал за сборную Англии
17 Ноября
23:38 · Англия. Премьер-лига
​Ширер: «Хау тоже нужен отдых»
23:28 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Ковачича
23:20 · Англия. Премьер-лига
​Сол Кэмпбелл: «Во времена Венгера в «Арсенале» царила особая атмосфера»
22:34 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» намерены увеличить сумму отступных в контракте Холанна
22:28 · Англия. Премьер-лига
​Сол Кэмпбелл: «Жалею, что не поиграл за «Реал» или «Барселону» 1
22:12 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Прошлый сезон провёл средне»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ претендуют на Сане слухи
21:37 · Англия. Премьер-лига
Отец Луиса Диаса: «Мой сын мечтает играть за «Барселону»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: Мне нравится работать с Гвардиолой
20:01 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган: «Играя за «Манчестер Сити», я хотел, чтобы и «Манчестер Юнайтед» провёл хороший сезон»
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Мэр Ливерпуля поддержал «Эвертон» после снятия очков
19:22 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер не считает наказание «Эвертона» справедливым
19:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» думает об аренде форварда «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем