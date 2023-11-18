Палмер дебютировал за сборную Англии

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер впервые вышел на поле в цветах сборной Англии.

21-летний футболист появился на замену вместо Маркуса Рэшфорда на 61-й минуте матча против сборной Мальты, который проходит в рамках отбора на Евро-2024. Для Палмера это дебютная игра за главную национальную команду. Ранее он выступал за «трёх львов» в категориях до 21 года, до 18, до 17, до 16 и до 15 лет, отыграв за них в сумме 59 встреч и семь раз отметившись голом.

В активе Коула Палмера шесть забитых мячей и четыре ассиста в 14 матчах за «Челси» в текущем сезоне. Минувшим летом атакующий хавбек перешёл в лондонский клуб из «Манчестер Сити».