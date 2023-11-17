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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ширер: «Хау тоже нужен отдых»

17 Ноября 2023 • 23:38 Комментировать

В предыдущем туре чемпионата английский «Ньюкасл» безропотно проиграл «Борнмуту», чем очень обеспокоен ветеран клуба Алан Ширер. Он переживает за «Ньюкасл» и считает, что команде придется очень кстати перерыв для сборных, он позволит игрокам восстановить силы.

- Очень плохой матч оказался. Ужасно! Я думаю, что они все сильно устали после Лиги чемпионов, даже не смогли толком начать игру. Думаю, что команде поможет перерыв, но и Эдди Хау тоже нужен перерыв, ему тоже нужно восстановить силы, - цитирует слова Ширера derbyderbyderby.it.

В следующем матче «Ньюкасл» сыграет дома с «Челси».


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
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