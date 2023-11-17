Стало известно, насколько серьёзна травма Ковачича

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич получил травму.
29-летний игрок пропустит ноябрьские матчи сборной Хорватии из-за ранее выявленного повреждения. Согласно сведениям The Athletic, хавбек пропустит ближайшие две-три недели из-за рецидива травмы бедра. На следующей неделе «Манчестер Сити» объявит более точные сроки восстановления футболиста.
Матео Ковачич принял участие в 14 поединках команды Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.
25 ноября «Манчестер Сити» примет на своём поле «Ливерпуль» в матче АПЛ, а тремя днями позднее сыграет на своём поле против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.
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