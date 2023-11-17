Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, насколько серьёзна травма Ковачича

17 Ноября 2023 • 23:28 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич получил травму.

29-летний игрок пропустит ноябрьские матчи сборной Хорватии из-за ранее выявленного повреждения. Согласно сведениям The Athletic, хавбек пропустит ближайшие две-три недели из-за рецидива травмы бедра. На следующей неделе «Манчестер Сити» объявит более точные сроки восстановления футболиста.

Матео Ковачич принял участие в 14 поединках команды Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

25 ноября «Манчестер Сити» примет на своём поле «Ливерпуль» в матче АПЛ, а тремя днями позднее сыграет на своём поле против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Матео Ковачич

Новости по матчу

17 Ноября
23:28
Стало известно, насколько серьёзна травма Ковачича
21:37
Отец Луиса Диаса: «Мой сын мечтает играть за «Барселону»
21:31
Ковачич: Мне нравится работать с Гвардиолой
18:41
Ковачич: «За последние несколько лет лучше де Брёйне никого не было»
00:58
Гюндоган сравнил Хави и Гвардиолу
16 Ноября
15:17
Коуто: «Хочу выступать в Лиге чемпионов, но не знаю, будет ли это в «Жироне» или в «Манчестер Сити»
13:50
Агент Холанна: «Счастлив ли Эрлинг в «Манчестер Сити»? Спросите у него сами»
13:38
«Манчестер Сити» хочет вернуть Сане следующим летом
15 Ноября
18:28
Прибыль «Манчестер Сити» увеличилась вдвое — клуб поставил личный рекорд 4
15:21
«Ньюкасл» может приобрести Филлипса в январе
12:17
«Челси» и «Арсенал» готовы побороться за Москардо, но бразилец интересен еще двум топ-клубам
00:50
Рико Льюис: «Гвардиола – настоящий перфекционист»
14 Ноября
22:27
27 очков после 12 туров – третий показатель «Ливерпуля» при Клоппе
15:54
Марез: «Гвардиола и Бегиристайн хотели, чтобы я остался в «Манчестер Сити»
15:32
Марез: «Всё ещё чувствую, что у меня остались незавершённые дела в Европе»
15:15
​Александер-Арнольд назвал игрока, которым восхищается – он из «Манчестер Сити»
11:36
Симеоне: «Мората находится на одном уровне с Холанном»
02:49
Холанн – о том, что может забить 50 голов в АПЛ быстрее всех в истории: «Меня это не особо волнует»
01:31
Александер-Арнольд: «Родри – очень недооценённый игрок, без него «Манчестер Сити» уже не тот»
00:16
Каррагер: «Ливерпуль» должен верить в свои шансы в борьбе за чемпионство»
00:05
В «Реале» всё больше склоняются к подписанию Холанна вместо Мбаппе
13 Ноября
21:59
«Реалу» интересен звёздный игрок «Ливерпуля» 1
21:30
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за защитника, оценённого в 35 млн евро
16:17
​Клопп возмущён временем начала матча с «Манчестер Сити»
11:02
Клопп — о турнирном положении «Ливерпуля»: «Всё хорошо, но наша игра далека от идеала»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Ноября
00:35 · Англия. Премьер-лига
13 игроков «Челси» сыграли за сборную Англии при Саутгейте – рекордный показатель
00:17 · Англия. Премьер-лига
Палмер дебютировал за сборную Англии
17 Ноября
23:38 · Англия. Премьер-лига
​Ширер: «Хау тоже нужен отдых»
23:28 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Ковачича
23:20 · Англия. Премьер-лига
​Сол Кэмпбелл: «Во времена Венгера в «Арсенале» царила особая атмосфера»
22:34 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» намерены увеличить сумму отступных в контракте Холанна
22:28 · Англия. Премьер-лига
​Сол Кэмпбелл: «Жалею, что не поиграл за «Реал» или «Барселону» 1
22:12 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Прошлый сезон провёл средне»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ претендуют на Сане слухи
21:37 · Англия. Премьер-лига
Отец Луиса Диаса: «Мой сын мечтает играть за «Барселону»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: Мне нравится работать с Гвардиолой
20:01 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган: «Играя за «Манчестер Сити», я хотел, чтобы и «Манчестер Юнайтед» провёл хороший сезон»
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Мэр Ливерпуля поддержал «Эвертон» после снятия очков
19:22 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер не считает наказание «Эвертона» справедливым
19:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» думает об аренде форварда «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем