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​Сол Кэмпбелл: «Во времена Венгера в «Арсенале» царила особая атмосфера»

17 Ноября 2023 • 23:20 Комментировать

Свои лучшие года футбольной карьеры Сол Кэмпбелл провел в лондонском «Арсенале», и он тепло вспоминает атмосферу в клубе Арсена Венгера, который в то время находился на пике и регулярно выигрывал чемпионат Англии. Кэмпбелл поделился своими воспоминаниями о той поре:

- Волшебная команда и волшебный тренер, создававший волшебную атмосферу. Мы провели тот сезон, не проиграв ни матча. Но это такой момент, который сам выбирает тебя, не ты выбираешь его, - философски подчеркнул Кэмпбелл, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сол выступал за лондонский клуб с 2001 по 2006 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон Сол Кэмпбелл ещё теги
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