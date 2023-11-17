В «Манчестер Сити» намерены увеличить сумму отступных в контракте Холанна

Руководство «Манчестер Сити» намерено пересмотреть условия контракта Эрлинга Холанна.

В договоре норвежца прописаны пункт отступных, который вступит в силу летом 2025 года. В «Манчестер Сити» хотели бы заключить с 23-летним игроком новый контракт, в котором не будет фиксированной опции продажи, однако сделать это вряд ли получится. По данным 90min, вместо этого сумма отступных может быть увеличена, чтобы потенциальным претендентам на звёздного форварда было труднее оформить трансфер.

Интерес к Эрлингу Холанну приписывается мадридскому «Реалу» и «Барселоне». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 180 млн евро.