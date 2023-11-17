Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Сити» намерены увеличить сумму отступных в контракте Холанна

17 Ноября 2023 • 22:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Руководство «Манчестер Сити» намерено пересмотреть условия контракта Эрлинга Холанна.

В договоре норвежца прописаны пункт отступных, который вступит в силу летом 2025 года. В «Манчестер Сити» хотели бы заключить с 23-летним игроком новый контракт, в котором не будет фиксированной опции продажи, однако сделать это вряд ли получится. По данным 90min, вместо этого сумма отступных может быть увеличена, чтобы потенциальным претендентам на звёздного форварда было труднее оформить трансфер.

Интерес к Эрлингу Холанну приписывается мадридскому «Реалу» и «Барселоне». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 180 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

Новости по матчу

Сегодня, 17 Ноября
22:34
В «Манчестер Сити» намерены увеличить сумму отступных в контракте Холанна
21:37
Отец Луиса Диаса: «Мой сын мечтает играть за «Барселону»
21:31
Ковачич: Мне нравится работать с Гвардиолой
18:41
Ковачич: «За последние несколько лет лучше де Брёйне никого не было»
00:58
Гюндоган сравнил Хави и Гвардиолу
16 Ноября
15:17
Коуто: «Хочу выступать в Лиге чемпионов, но не знаю, будет ли это в «Жироне» или в «Манчестер Сити»
13:50
Агент Холанна: «Счастлив ли Эрлинг в «Манчестер Сити»? Спросите у него сами»
13:38
«Манчестер Сити» хочет вернуть Сане следующим летом
15 Ноября
18:28
Прибыль «Манчестер Сити» увеличилась вдвое — клуб поставил личный рекорд 4
15:21
«Ньюкасл» может приобрести Филлипса в январе
00:50
Рико Льюис: «Гвардиола – настоящий перфекционист»
14 Ноября
22:27
27 очков после 12 туров – третий показатель «Ливерпуля» при Клоппе
15:54
Марез: «Гвардиола и Бегиристайн хотели, чтобы я остался в «Манчестер Сити»
15:32
Марез: «Всё ещё чувствую, что у меня остались незавершённые дела в Европе»
15:15
​Александер-Арнольд назвал игрока, которым восхищается – он из «Манчестер Сити»
11:36
Симеоне: «Мората находится на одном уровне с Холанном»
02:49
Холанн – о том, что может забить 50 голов в АПЛ быстрее всех в истории: «Меня это не особо волнует»
01:31
Александер-Арнольд: «Родри – очень недооценённый игрок, без него «Манчестер Сити» уже не тот»
00:16
Каррагер: «Ливерпуль» должен верить в свои шансы в борьбе за чемпионство»
00:05
В «Реале» всё больше склоняются к подписанию Холанна вместо Мбаппе
13 Ноября
21:59
«Реалу» интересен звёздный игрок «Ливерпуля» 1
21:30
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за защитника, оценённого в 35 млн евро
16:17
​Клопп возмущён временем начала матча с «Манчестер Сити»
11:02
Клопп — о турнирном положении «Ливерпуля»: «Всё хорошо, но наша игра далека от идеала»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
22:34 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» намерены увеличить сумму отступных в контракте Холанна
22:28 · Англия. Премьер-лига
​Сол Кэмпбелл: «Жалею, что не поиграл за «Реал» или «Барселону»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Прошлый сезон провёл средне»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ претендуют на Сане слухи
21:37 · Англия. Премьер-лига
Отец Луиса Диаса: «Мой сын мечтает играть за «Барселону»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: Мне нравится работать с Гвардиолой
20:01 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган: «Играя за «Манчестер Сити», я хотел, чтобы и «Манчестер Юнайтед» провёл хороший сезон»
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Мэр Ливерпуля поддержал «Эвертон» после снятия очков
19:22 · Англия. Премьер-лига
​Каррагер не считает наказание «Эвертона» справедливым
19:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» думает об аренде форварда «ПСЖ»
19:11 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может продать Марсьяля за 10-15 млн евро – два клуба заинтересованы
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Мальдини ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Хороший знак: «Эвертон» уже спасался от вылета в подобной ситуации
18:41 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «За последние несколько лет лучше де Брёйне никого не было»
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не хочет покупать Канселу у «Манчестер Сити» слухи
Все новости
Рекомендуем