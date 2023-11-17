​Сол Кэмпбелл: «Жалею, что не поиграл за «Реал» или «Барселону»

Бывший английский защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл признался, что жалеет о неудавшейся возможности поиграть в испанском чемпионате - за каталонскую «Барселону» или мадридский «Реал», разумеется. Об этом он заявил в интервью испанскому изданию AS.

- «Реал» и «Барселона» интересовались мной, но мне не говорили об этом. А я хотел бы попробовать себя в другом чемпионате, поиграть за такие клубы, как «Реал» или «Барселона», а может и «Ювентус». Наверное, надо было чаще разговаривать со своим агентом! - цитирует слова Кэмпбелла итальянское новостное агентство ITASportPress.