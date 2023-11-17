Ван Дейк: «Прошлый сезон провёл средне»

Нидерландский защитник английского «Ливерпуля» Виргил ван Дейк критично относится к себе, он считает, что после травмы не лучшим образом провел прошлый сезон. «Ливерпуль», напомним, даже не смог попасть в зону Лиги чемпионов и сейчас вынужден выступать в Лиге Европы.

- Травма была очень неприятной, мне фактически пришлось заново учиться чувствовать свое тело. С нуля. Поэтому я понимаю, что в прошлом сезоне был далек от лучших кондиций. Я прекрасно знаю, когда хорошо играю, а когда не очень, - цитирует слова нидерландкого оборонца итальянское новостное агентство ITASportPress.