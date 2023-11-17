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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три гранда АПЛ претендуют на Сане слухи

17 Ноября 2023 • 21:45 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Вингер «Баварии» Лерой Сане интересен сразу трём клубам Английской премьер-лиги.

Текущий договор 27-летнего игрока истекает через полтора года, и руководству мюнхенского клуба пока не удалось договориться с одной из звёзд команды об условиях дальнейшего сотрудничества. Как сообщает журналист Экрем Конур, за ситуацией внимательно наблюдают «Ливерпуль», об интересе которого уже неоднократно сообщалось, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Лероя Сане в 75 млн евро. В нынешнем сезоне футболист стал автором девяти забитых мячей и семи результативных пасов в 18 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
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