Вингер «Баварии» Лерой Сане интересен сразу трём клубам Английской премьер-лиги.

Текущий договор 27-летнего игрока истекает через полтора года, и руководству мюнхенского клуба пока не удалось договориться с одной из звёзд команды об условиях дальнейшего сотрудничества. Как сообщает журналист Экрем Конур, за ситуацией внимательно наблюдают «Ливерпуль», об интересе которого уже неоднократно сообщалось, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Лероя Сане в 75 млн евро. В нынешнем сезоне футболист стал автором девяти забитых мячей и семи результативных пасов в 18 матчах.