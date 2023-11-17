Отец Луиса Диаса: «Мой сын мечтает играть за «Барселону»

Мануэль Диас, отец футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса, признался, что его сын болеет за «Барселону».

Известно, что колумбийский нападающий мог стать игроком каталонского клуба ещё до перехода в «Ливерпуль», однако «сине-гранатовые» не смогли провернуть трансфер из-за финансовых трудностей.

«Слухи о «Барселоне»? Луис ничего не рассказывал мне об этом, однако он давно болеет за этот клуб. Он мечтает однажды стать игроком «Барселоны», и у него не будет никаких проблем с переходом, если когда-нибудь такая возможность предоставится», – цитирует Barca Universal отца 26-летнего игрока.