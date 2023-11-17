Ковачич: Мне нравится работать с Гвардиолой

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич высказался о работе под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

«Я получаю много новой информации. Я бы хотел, чтобы это произошло раньше, но учиться никогда не поздно. Я очень рад, что постоянно узнаю что-то от Гвардиолы. Мне с самого первого дня понравилось работать с ним», — приводит слова хавбека Mirror.

В 12 турах текущего сезона «Манчестер Сити» набрал 28 очков, что позволяет «горожанам» возглавлять турнирную таблицу Английской премьер-лиги.

В предстоящем туре подопечные Гвардиолы сыграют на своем поле с «Ливерпулем». Встреча состоится 25 ноября, старт поединка запланирован на 15:30 по столичному времени.