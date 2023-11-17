​Гюндоган: «Играя за «Манчестер Сити», я хотел, чтобы и «Манчестер Юнайтед» провёл хороший сезон»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган, который ранее играл в Англии за «Манчестер Сити», высказался о соперничестве «горожан» с «Манчестер Юнайтед».

«Раньше Манчестер был красным? Да, за последние годы он посинел. Такое соперничество очень важно для футбола, как стамбульское дерби в Турции, там ожесточённая конкуренция. Даже когда я был игроком «Манчестер Сити», я хотел, чтобы и «Манчестер Юнайтед» провёл хороший сезон», - цитирует Гюндогана Sportx.

«Манчестер Юнайтед» в последний раз становился чемпионом Англии в 2013 году под руководством сэра Алекса Фергюсона.