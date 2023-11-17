​Мэр Ливерпуля поддержал «Эвертон» после снятия очков

Мэр Ливерпуля Стив Ротерхэм отреагировал на решение о снятии с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансовых правил.

«Это чрезмерное и в высшей степени несправедливое наказание за одно обвинение – оно станет стержнем для АПЛ в будущем. Я поддержу апелляцию клуба и напишу в Премьер-лигу с просьбой отменить решение. Речь идёт о справедливости, а не о соперничестве», - написал Ротерхэм, который является фанатом «Ливерпуля».

После снятия 10 очков «Эвертон» опустился на предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ближайший матч «Эвертон» проведёт 26 ноября – против «Манчестер Юнайтед».