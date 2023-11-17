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​Каррагер не считает наказание «Эвертона» справедливым

17 Ноября 2023 • 19:22 Комментировать

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на вычет 10 очков у «Эвертона». Клуб наказали за нарушение финансовых правил.

«Это чрезмерно и неправильно, учитывая, что клуб в последние годы работал с АПЛ по этому вопросу. Было бы лучше уклоняться и пытаться затянуть дело, как это делают другие клубы?» - написал Каррагер в социальных сетях.  

«Пока другие клубы не будут сталкиваться с санкциями, «Эвертон» будет чувствовать, что их используют, чтобы показать, что нет необходимости в независимом регуляторе», - отметил известный в прошлом футболист.

«Эвертон» после снятия очков упал на 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Джейми Каррагер
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