​«Ньюкасл» думает об аренде форварда «ПСЖ»

«Ньюкасл» изучает возможности усиления своего состава на зимнее трансферное окно. Как сообщает 90min, клуб Английской премьер-лиги рассматривает вариант с арендой у «ПСЖ» нападающего Уго Экитике.

Ранее в прессе сообщалось о том, что 21-летний Экитике хочет сменить клубную прописку зимой, чтобы получать игровую практику.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Уго Экитике в 15 миллионов евро.

Отметим, что на текущий момент «Ньюкасл» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.