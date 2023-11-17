​«Манчестер Юнайтед» может продать Марсьяля за 10-15 млн евро – два клуба заинтересованы

В зимнее трансферное окно состав «Манчестер Юнайтед» может покинуть нападающий Антони Марсьяль. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, интерес к 27-летнему французу проявляют два клуба из чемпионата Саудовской Аравии, названия которых не называются. Каждый из этих клубов будет готов сделать предложение по Марсьялю в 10-15 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Антони Марсьяль провёл за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей. В них нападающий записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.

Действующий контракт связывает Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона.