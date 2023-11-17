​Мальдини ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Паоло Мальдини действительно может получить работу в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sports, легенда «Милана» уже ведёт переговоры с топ-клубом Английской премьер-лиги. Джим Рэтклифф, который вот-вот выкупит долю в «Манчестер Юнайтед», хочет видеть Мальдини в структуре клуба.

Стоит напомнить, что по завершению сезона 2022/2023 Мальдини покинул «Милан». В своём родном клубе он работал на протяжении пяти лет.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Ричарда Арнольда с поста исполнительного директора клуба. Ожидается, что клуб покинет и спортивный директор Джон Мерто.

Алекс Фергюсон возьмётся за «Манчестер Юнайтед»