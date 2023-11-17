Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Мальдини ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»

17 Ноября 2023 • 18:55 Комментировать

Паоло Мальдини действительно может получить работу в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sports, легенда «Милана» уже ведёт переговоры с топ-клубом Английской премьер-лиги. Джим Рэтклифф, который вот-вот выкупит долю в «Манчестер Юнайтед», хочет видеть Мальдини в структуре клуба.

Стоит напомнить, что по завершению сезона 2022/2023 Мальдини покинул «Милан». В своём родном клубе он работал на протяжении пяти лет.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Ричарда Арнольда с поста исполнительного директора клуба. Ожидается, что клуб покинет и спортивный директор Джон Мерто.

Алекс Фергюсон возьмётся за «Манчестер Юнайтед»

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Паоло Мальдини
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
19:11 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может продать Марсьяля за 10-15 млн евро – два клуба заинтересованы
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Мальдини ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Хороший знак: «Эвертон» уже спасался от вылета в подобной ситуации
18:41 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «За последние несколько лет лучше де Брёйне никого не было»
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не хочет покупать Канселу у «Манчестер Сити» слухи
17:56 · Англия. Премьер-лига
Холанн получит индивидуальную награду по итогам голосования легенд 1
17:20 · Англия. Премьер-лига
​Юрист допускает исключение «Манчестер Сити» и «Челси» из АПЛ
17:10 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» - лишь шестая команда, с которой сняли очки в топ-дивизионе Англии
17:03 · Англия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Всё равно, вылетит ли «Эвертон» в этом сезоне»
16:34 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» отреагировал на снятие 10 очков в АПЛ – клуб готовит апелляцию
16:12 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кокшаров — о Холанне: Считаю, что он должен был получить «Золотой мяч» 1
16:09 · Англия. Премьер-лига
​Из «Манчестер Юнайтед» уйдёт ещё один директор
15:57 · Англия. Премьер-лига
Фати считает, что усилил бы «Барселону» - он настроен вернуться
15:43 · Англия. Премьер-лига
​Мальдини может получить работу в топ-клубе АПЛ
15:37 · Англия. Премьер-лига
​Два лондонских клуба хотят арендовать Вернера
Все новости
Рекомендуем