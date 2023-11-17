​Хороший знак: «Эвертон» уже спасался от вылета в подобной ситуации

С «Эвертона» за нарушение финансовых правил сняли 10 очков. Как следствие, команда оказалась на предпоследней позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги с четырьмя баллами в активе.

Специалисты из Opta приводят интересный факт. В эпоху Премьер-лиги только одна команда избегала вылета, набрав четыре или меньше очков в двенадцати стартовых играх сезона. Этой командой был именно «Эвертон» в сезоне 1994/1995.

Стоит сказать, что Премьер-лига была создана в 1992 году.

Отметим, что «Эвертон» уже объявил о подаче апелляции на решение о снятии 10 очков.