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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хороший знак: «Эвертон» уже спасался от вылета в подобной ситуации

17 Ноября 2023 • 18:49 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

С «Эвертона» за нарушение финансовых правил сняли 10 очков. Как следствие, команда оказалась на предпоследней позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги с четырьмя баллами в активе.

Специалисты из Opta приводят интересный факт. В эпоху Премьер-лиги только одна команда избегала вылета, набрав четыре или меньше очков в двенадцати стартовых играх сезона. Этой командой был именно «Эвертон» в сезоне 1994/1995.

Стоит сказать, что Премьер-лига была создана в 1992 году.

Отметим, что «Эвертон» уже объявил о подаче апелляции на решение о снятии 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон

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