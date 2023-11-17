Ковачич: «За последние несколько лет лучше де Брёйне никого не было»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич поделился комментарием о своём одноклубнике Кевине де Брёйне.

«Когда я играл против «Манчестер Сити», де Брёйне был лучшим. Это атакующий и решительный полузащитник. За последние несколько лет лучше него никого не было», — заявил Ковачич пресс-службе «горожан».

Де Брёйне выступает за действующего чемпионата Англии с 2015 года. В текущем сезоне 32-летний бельгиец принял участие лишь в двух матчах и сделал одну голевую передачу. В настоящий момент футболист восстанавливается после серьезной травмы колена.

По итогам 12 туров подопечные Хосепа Гвардиолы возглавляют АПЛ, имея в своей копилке 28 очков.