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«Барселона» не хочет покупать Канселу у «Манчестер Сити» слухи

17 Ноября 2023 • 18:30 Комментировать
Райо Вальекано
...
Барселона
25.11 16:00

Текущий сезон португальский защитник Жоау Канселу проводит в составе «Барселоны» на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит «Манчестер Сити».

Как утверждает Football Espana, английский гранд готов расстаться со своим футболистом за 50 миллионов евро, однако такая сумма не устраивает «Барселону». По сведениям источника, каталонцы хотят продлить аренду 29-летнего Канселу на следующий сезон. Сообщается, что «Манчестер Сити» может пойти на такой шаг при условии, что в договоре будет прописан пункт об обязательном выкупе футболиста после окончания аренды.

В этом сезоне Канселу появился на поле в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых дважды отправил мяч в ворота соперников и записал на свой счет один ассист.

Следующий матч «Барселоны» пройдет 25 ноября против «Райо Вальекано». Начало игры 14-го тура чемпионата Испании запланировано на 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
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