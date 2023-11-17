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Холанн получит индивидуальную награду по итогам голосования легенд

17 Ноября 2023 • 17:56 Комментировать (1)

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн получит награду Golden Player Man в 2023 году. Об этом в социальных сетях пишет авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Холанн стал победителем по итогам голосования совета легенд, в который вошли Лотар Маттеус, Христо Стоичков, Андрей Шевченко, Хуан Себастьян Верон, Павел Недвед и Сеск Фабрегас.

В 2023 году Эрлинг Холанн в составе «Манчестер Сити» выиграл требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Отметим, что за «Манчестер Сити» Холанн выступает с лета 2022 года после трансфера из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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InterSan
17 Ноября 2023 в 18:17
А что и кому вручили - ПолуЛегенды?
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