Холанн получит индивидуальную награду по итогам голосования легенд

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн получит награду Golden Player Man в 2023 году. Об этом в социальных сетях пишет авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Холанн стал победителем по итогам голосования совета легенд, в который вошли Лотар Маттеус, Христо Стоичков, Андрей Шевченко, Хуан Себастьян Верон, Павел Недвед и Сеск Фабрегас.

В 2023 году Эрлинг Холанн в составе «Манчестер Сити» выиграл требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Отметим, что за «Манчестер Сити» Холанн выступает с лета 2022 года после трансфера из дортмундской «Боруссии».