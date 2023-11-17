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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Юрист допускает исключение «Манчестер Сити» и «Челси» из АПЛ

17 Ноября 2023 • 17:20 Комментировать

«Эвертон» за нарушение финансовых правил был наказан снятием 10 очков в турнирной таблице Премьер-лиги. Юрист Стефан Борсон считает наказание очень жёстким. Бывший консультант «Манчестер Сити» допускает, что «горожан» с таким подходом и вовсе исключат из Премьер-лиги, если нарушения докажут. Как известно, в феврале «Сити» обвинили в 115 финансовых нарушениях.

«Минус 10 очков для «Эвертона». Я считаю, что это суровое наказание. Но это подтверждает, что «Манчестер Сити» (если обвинения докажут) и «Челси» (если им предъявят обвинения при доказательстве неучтённых платежей) могут исключить из АПЛ», - написал Борсон, чьи слова приводит Daily Mail. 

Ранее в истории топ-дивизиона Англии ни с одной команды не снимали так много очков, как с «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Манчестер Сити Стефан Борсон ещё теги
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