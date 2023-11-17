​Юрист допускает исключение «Манчестер Сити» и «Челси» из АПЛ

«Эвертон» за нарушение финансовых правил был наказан снятием 10 очков в турнирной таблице Премьер-лиги. Юрист Стефан Борсон считает наказание очень жёстким. Бывший консультант «Манчестер Сити» допускает, что «горожан» с таким подходом и вовсе исключат из Премьер-лиги, если нарушения докажут. Как известно, в феврале «Сити» обвинили в 115 финансовых нарушениях.

«Минус 10 очков для «Эвертона». Я считаю, что это суровое наказание. Но это подтверждает, что «Манчестер Сити» (если обвинения докажут) и «Челси» (если им предъявят обвинения при доказательстве неучтённых платежей) могут исключить из АПЛ», - написал Борсон, чьи слова приводит Daily Mail.

Ранее в истории топ-дивизиона Англии ни с одной команды не снимали так много очков, как с «Эвертона».