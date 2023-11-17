«Эвертон» - лишь шестая команда, с которой сняли очки в топ-дивизионе Англии

С «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. Как следствие, команда очутилась в зоне вылета – последний «Бёрнли» мерсисайдцы опережают лишь по разности мячей.

Как сообщает EFL Statto, «Эвертон» стал лишь шестой командой в истории английского топ-дивизиона, с которой были сняты очки. При этом так много баллов ранее в лучшей лиге Англии ни с кого не снимали.

История снятия очков в топ-дивизионе Англии выглядит так:

«Эвертон» (2023/2024) – 10 очков;

«Портсмут» (2009/2010) – 9 очков;

«Мидлсбро» (1996/1997) – 3 очка;

«Сандерленд» (1890/1891) – 2 очка;

«Арсенал» (1990/1991) – 2 очка;

«Манчестер Юнайтед» (1990/1991) – 1 очко.