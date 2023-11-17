Билялетдинов: «Всё равно, вылетит ли «Эвертон» в этом сезоне»

Экс-полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что с его бывшего клуба было снято 10 очков за нарушение финансовых правил.

По словам Билялетдинова, сейчас он не следит за чемпионатом Англии, поэтому судьба «Эвертона» его не интересует.

«Вообще всё равно, если честно, вылетит ли «Эвертон» в этом сезоне. Я не знаю и не владею полной информацией, за что и почему», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Напомним, что в 12 турах текущего сезона «Эвертон» набрал 14 очков. После применения санкций «ириски» опустятся в зону вылета турнирной таблицы АПЛ, сравнявшись по баллам с последней командой лиги «Бёрнли».

Билялетдинов выступал за «Эвертон» в период с 2009 по 2012 год. В общей сложности в составе ливерпульской команды россиянин провёл 77 матчей, в которых забил девять голов и отдал 12 результативных передач.