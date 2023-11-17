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​«Эвертон» отреагировал на снятие 10 очков в АПЛ – клуб готовит апелляцию

17 Ноября 2023 • 16:34 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

«Эвертон» в момент очутился в зоне вылета после снятия 10 очков в турнирной таблице Премьер-лиги. Так мерсисайдский клуб наказали за нарушение финансовых правил.

На страницах своего сайта «Эвертон» опубликовал заявление. В нём говорится, что решение независимой комиссии о снятии 10 баллов шокировало и разочаровало клуб. «Ириски» считают, что наказание является непропорциональным и несправедливым. «Эвертон» начинает процесс апелляции.

В заявлении «Эвертон» подчёркивает, что будет с интересом следить за другими решениями по подобным делам. Вероятно, мерсисайдцы намекнули на «Манчестер Сити» - в начале года клуб обвинили более чем в 100 финансовых нарушениях, идёт разбирательство. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон

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