​Из «Манчестер Юнайтед» уйдёт ещё один директор

В «Манчестер Юнайтед» назревает масштабная перестройка после того, как долю в клубе выкупит Джим Рэтклифф. Об этой сделке может быть объявлено уже в ближайшие дни.

На днях «красные дьяволы» объявили об уходе с поста исполнительного директора Ричарда Арнольда, отработавшего в клубе 16 лет. Как сообщает Daily Star, следующим из манкунианского клуба уйдёт спортивный директор Джон Мерто.

Возможно, именно пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед» займёт Паоло Мальдини. Ранее сообщалось, что клуб Премьер-лиги может пригласить итальянца на работу.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в таблице чемпионата Англии.

Алекс Фергюсон возьмётся за «Манчестер Юнайтед»