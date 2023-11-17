Фати считает, что усилил бы «Барселону» - он настроен вернуться

С сентября Ансу Фати выступает в Англии за «Брайтон» - клуб Премьер-лиги арендовал талантливого форварда у «Барселоны». Как стало известно журналистам испанского издания Sport, приоритетом 21-летнего Фати является возвращение в каталонский клуб. Футболист и его близкие считают, что Ансу может выступать лучше, чем те атакующие игроки, которые имеются в «Барселоне» сейчас. То есть Фати считает, что усилил бы команду Хави.

В то же время отмечается, что «Барселона» будет не против продать Фати за сумму от 30 миллионов евро.

За «Брайтон» Ансу Фати провёл 13 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.