​Мальдини может получить работу в топ-клубе АПЛ

Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини может получить работу в топ-клубе Премьер-лиги. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Telegraph, Мальдини могут пригласить в «Манчестер Юнайтед». Уже на днях сэр Джим Рэтклифф может выкупить долю в этом клубе, после чего на «Олд Траффорд» планируется масштабная перестройка.

Как известно, по завершению прошлого сезона Паоло Мальдини покинул «Милан», где он работал в течение пяти лет.

«Манчестер Юнайтед» прямо сейчас располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 26 ноября – против «Эвертона».

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