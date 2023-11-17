​Два лондонских клуба хотят арендовать Вернера

Тимо Вернер настроен сменить клуб зимой, чтобы иметь возможность выступить за сборную Германии на домашнем чемпионате Европы. Прямо сейчас 27-летний форвард получает в «РБ Лейпциге» не так много игрового времени, как ему бы хотелось.

Как сообщает 90min, Вернер в январе может оказаться в Англии – интерес к нему проявляют «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». Лондонские клубы рассматривают возможность аренды немецкого нападающего на вторую часть сезона.

Тимо Вернер ранее уже выступал в Англии за «Челси». Впрочем, по-настоящему заиграть в составе «пенсионеров» форварду не удалось.