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​С «Эвертона» сняли 10 очков – команда оказалась в зоне вылета официально

17 Ноября 2023 • 15:31 Комментировать (1)
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

Независимая комиссия приняла решение о снятии 10 очков с «Эвертона». Причина – нарушение клубом финансовых правил, а именно правил прибыльности и устойчивого развития. Мерсисайдский клуб за период, который завершился сезоном 2021/2022, показал убытки в 124,5 миллиона фунтов, что превысило допустимый порог в 105 миллионов фунтов.

Таким образом, у «Эвертона» в турнирной таблице Премьер-лиги теперь не 14 очков, а 4. Команда опустилась в зону вылета, где делит последнее место с «Бёрнли». «Ириски» идут выше только за счёт лучшей разности голов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Эвертон» проведёт 26 ноября – против «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон

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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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noname_344
17 Ноября 2023 в 16:27
Исторический вылет уже официально оформлен.
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