​Рэтклифф может стать владельцем «Манчестер Юнайтед» уже на днях

Сэр Джим Рэтклифф со своей компанией INEOS может войти в число владельцев «Манчестер Юнайтед» уже в ближайшие дни. Как сообщает Sky News, Рэтклифф находится на грани выкупа 25% акций «красных дьяволов». По данным источников, о сделке может быть объявлено уже в ближайший понедельник.

Ранее в прессе сообщалось, что Джим Рэтклифф планирует серьёзную перестройку в «Манчестер Юнайтед» после выкупа доли акций.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 26 ноября – против «Эвертона» на поле соперника.

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