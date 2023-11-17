​Стало известно, почему Варан потерял место в основе «Манчестер Юнайтед»

Защитник Рафаэль Варан потерял место в основном составе «Манчестер Юнайтед», что повлекло за собой сообщения о возможном конфликте между футболистом и главным тренером команды Эриком тен Хагом. Впрочем, как сообщает The Athletic, положение Варана связано исключительно с футбольными причинами. Так, на позиции левого центрального защитника тен Хаг предпочитает иметь футболиста с рабочей левой ногой. Также отмечается, что Варан не лучшим образом справляется с задачей делать прогрессивные передачи, то есть передачи в атаку.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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