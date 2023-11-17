​Лингард тренируется в поиске клуба

Полузащитник Джесси Лингард сделал публикацию в социальных сетях. 30-летний футболист опубликовал ряд фотографий со своей индивидуальной тренировки. Очевидно, что Лингард поддерживает форму в поиске новой команды.

«Позитив и прогресс», - так подписал публикацию Лингард.

Джесси Лингард не имеет клубной прописки с лета после ухода из «Ноттингем Форест». Недавно англичанин проходил просмотр в саудовском клубе «Аль-Иттифак», где главным тренером является Стивен Джеррард. Впрочем, судя по всему, этот клуб решил не предлагать контракт воспитаннику академии «Манчестер Юнайтед».