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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку

17 Ноября 2023 • 12:20 Комментировать

22-летний центральный защитник Гонсалу Инасиу, выступающий за лиссабонский «Спортинг», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги.

По сведениям журналистов Todofichajes, в подписании португальского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают Инасиу в качестве замены нидерландцу Виргилу ван Дейку. Трансферная стоимость Гонсалу оценивается в 30 миллионов евро, а его контракт со «львами» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии защитник сыграл 11 поединков, в которых получил четыре желтые карточки и один раз был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Гонсалу Инасиу ещё теги
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