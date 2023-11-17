«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку

22-летний центральный защитник Гонсалу Инасиу, выступающий за лиссабонский «Спортинг», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги.

По сведениям журналистов Todofichajes, в подписании португальского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают Инасиу в качестве замены нидерландцу Виргилу ван Дейку. Трансферная стоимость Гонсалу оценивается в 30 миллионов евро, а его контракт со «львами» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии защитник сыграл 11 поединков, в которых получил четыре желтые карточки и один раз был удален с поля.