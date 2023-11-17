Кардашьян была в восторге от встречи с Холанном

Американская актриса Ким Кардашьян рассказал о встрече с нападающим сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном во время показа мод Dolce & Gabbana в Италии.

«Я увидела Холанна и очень сильно разволновалась, поскольку знаю, в каком восторге был бы мой сын. Я сразу же запустила FaceTime и сказала: «Только посмотрите, с кем я встретилась. Вы не поверите», - передает слова Кардашьян VG.

Холанн занял второй место в номинации на «Золотой мяч» в 2023 году. В нынешнем сезоне скандинавский форвард провел 18 поединков за «горожан», в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами.