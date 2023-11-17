«Брентфорд» хочет продлить контракт с Тони, на которого претендуют «Челси» и «Арсенал»

Руководство «Брентфорда» заинтересовано в сохранении нападающего Айвена Тони, об этом рапортует портал Talksport.

Как стало известно источнику, английский клуб собирается предложить 27-летнему форварду новое трудовое соглашение. При этом у Айвена есть заманчивые предложения от других представителей АПЛ. В услугах нападающего заинтересованы лондонские «Челси» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Тони не сыграл ни одного поединка из-за отстранения по делу об азартных играх. Бан действителен до 17 января.

В прошлом сезоне АПЛ форвард провел 33 матча, в которых отметился 20 голами и четырьмя ассистами.